Боевой корабль ВМС Великобритании спас людей с дрейфующей яхты

Яхта дрейфовала в Атлантике после того, как у нее сломался двигатель

Лондон, , 15:00 — REGNUM Военный корабль королевских ВМС Великобритании спас 14 человек с борта яхты, которая терпела бедствие в Атлантическом океане. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщают британские СМИ.

Яхта, на борту которой находились 14 человек, шла по вода Атлантического океана. Судно попало в сильный шторм, который привел к поломке двигателя яхты. В итоге судно легло в дрейф и 14 человек никак не могли починить двигатель.

Сперва их попытался спасти финский танкер, но он не смог приблизится к яхте из-за плохих погодных условий.

В итоге мореходов спас экипаж корабля военно-морских сил Великобритании.

Уточняется, что в момент спасения яхта находилась в 600 милях от мыса Лендс-Энд на юго-западе Великобритании

Спасенным оказались 13 подданных Её Величества и один гражданин США.