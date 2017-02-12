Воскресенье, 12 Февраля 2017 года
15:39:32 МСК

Боевой корабль ВМС Великобритании спас людей с дрейфующей яхты

Происшествия
Яхта дрейфовала в Атлантике после того, как у нее сломался двигатель

Лондон, 12 февраля 2017, 15:00 — REGNUM  Военный корабль королевских ВМС Великобритании спас 14 человек с борта яхты, которая терпела бедствие в Атлантическом океане. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщают британские СМИ.

Яхта, на борту которой находились 14 человек, шла по вода Атлантического океана. Судно попало в сильный шторм, который привел к поломке двигателя яхты. В итоге судно легло в дрейф и 14 человек никак не могли починить двигатель.

Сперва их попытался спасти финский танкер, но он не смог приблизится к яхте из-за плохих погодных условий.

В итоге мореходов спас экипаж корабля военно-морских сил Великобритании.

Уточняется, что в момент спасения яхта находилась в 600 милях от мыса Лендс-Энд на юго-западе Великобритании

Спасенным оказались 13 подданных Её Величества и один гражданин США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
Главное сегодня
NB!
12.02.17
El Mundo: «Сноуден может стать подарком Путина Трампу»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
«Ось черноморского региона — это Россия и Турция»
Великий НовгородРоссия Кипрский конфликт Политика
NB!
12.02.17
«Мы защищаем свой дом и семьи. Нам некуда и незачем уходить со своей земли»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
NB!
12.02.17
Исаакиевский собор взяли в «синее» кольцо
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
12.02.17
В Эквадоре запретили публиковать данные о рейтингах кандидатов в президенты
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
12.02.17
Владимир Добрынин 148 метров холодной войны
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
12.02.17
Айтен ЮранСокровенное начало России и причина вечности
Санкт-ПетербургРоссия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
12.02.17
Дональд Трамп посетит Урал?
ЕкатеринбургРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
12.02.17
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter ушел из Черного моря
НеапольИталия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
12.02.17
Олег АйрапетовСевастополь пал. Что дальше?
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
12.02.17
Борис МарцинкевичГазовая энергетика Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
12.02.17
Василий РыбчонокЛукашенко и ядерный чемоданчик
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
12.02.17
ВСУ потеряли разведгруппу на границе с Луганской Народной Республикой
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Димитрий КленскийТри года гражданской войны на Украине – три года унижений России и геноцида
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Елена КовачичГлавная актриса Советского Союза
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
12.02.17
Анна Алябьева «Москва слезам не верит» — здесь весь мой жизненный опыт»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
12.02.17
Почти 70% граждан РФ считают НАТО угрозой
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
11.02.17
«Ливерпуль» одержал долгожданную победу
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
11.02.17
Александр МельниковПиррова победа губернатора Калужской области Анатолия Артамонова
КалугаРоссия Беспорядки вокруг уничтожения Центрального рынка в Калуге Общество
NB!
11.02.17
«РБ Лейпциг» проиграл аутсайдеру Бундеслиги
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
11.02.17
ЛНР: Бойцы ВСУ занимают жилые дома на линии соприкосновения
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
11.02.17
ВКС РФ помогли сирийским военным освободить Тадеф
ДамаскСирия Участие ВС РФ в борьбе против «Исламского государства» Общество
ещё главное