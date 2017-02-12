На калужском предприятии утаили налогов на 21 млн рублей

Калуга, , 11:41 — REGNUM Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя и главного бухгалтера акционерного общества, осуществляющего добычу полезных ископаемых, которые обвиняются в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом 12 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам следственного управления СК России по Калужской области Сергей Кузнецов.

По его словам, в течении 2012−2013 годов руководители АО, путем включения в налоговые документы заведомо ложных сведений, уклонились от уплаты налогов на 21 миллион рублей. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в калужском регионе активизировалась работа по выявлению и расследованию налоговых преступлений. Так, в прошлом году во взаимодействии с федеральной налоговой службой и правоохранителями было возбуждено 14 уголовных дел данной категории (в 2015 году — 12 дел). В бюджеты различных уровней по уголовным делам возмещен ущерб в размере 79 миллионов рублей.