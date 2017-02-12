Саратов, , 08:45 — REGNUM По факту нападения на фельдшера в Саратове возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Саратовской области.

Инцидент произошел 11 февраля. На станцию скорой помощи поступил вызов о высоком артериальном давлении у 29-летнего жителя Саратова. Фельдшер прибыла в квартиру в доме по Шелковичной улице.

В квартире оказались пятеро мужчин. Как только фельдшер вошла в квартиру, один из них закрыл входную дверь и заявил, что медицинского работника не выпустят из помещения.

Фельдшер испугалась и успела запереться в ванной комнате. Там она смогла сообщить диспетчеру скорой помощи, что её угрожают. Диспетчер передала эту информацию в полицию.

Мужчины начали угрожать женщине физическим насилием, если она не выйдет из ванной комнаты. В итоге фельдшер вышла, и, по её словам, двое мужчин начали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование.

Полиция прибыла на место происшествия в кратчайшие сроки. Противоправные действия злоумышленников были быстро пресечены.

В настоящее время расследование идет полным ходом. Решается вопрос о задержании виновных. Действия подозреваемых квалифицированы, как незаконное лишение свободы и покушение на изнасилование.