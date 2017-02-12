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Первый случай заражения человека в 2017 году зарегистрирован в Пекине

Происшествия
Состояние 68-летнего пациента критическое

Пекин, 12 февраля 2017, 07:51 — REGNUM  Власти Пекина заявили о первом в 2017 году зарегистрированном в стране случае заболевания человека птичьим гриппом штамма H7N9. Инфицированный находится в столичной клинике и получает необходимое лечение, состояние его критическое, передает в воскресенье, 12 февраля, агентство «Синьхуа».

Симптомы опасного заболевания у 68-летнего жителя города Ланфан по имени Чжань были выявлены еще 29 января. Вскоре его состояние ухудшилось, и 6 февраля он был переведен в столичную клинику. Сегодня, 12 февраля, штамм птичьего гриппа H7N9 был подтвержден окончательно.

«Есть подозрение, что Чжань поддерживал контакт с живой домашней птицей», — сообщает источник.

Впервые о случае обнаружение опасного штамма в организме человека было сообщено в марте 2013 года. Вероятнее всего, в ближайшее время следует ожидать новой вспышки заболевания.

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Птичий грипп
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