Первый случай заражения человека в 2017 году зарегистрирован в Пекине

Пекин, , 07:51 — REGNUM Власти Пекина заявили о первом в 2017 году зарегистрированном в стране случае заболевания человека птичьим гриппом штамма H7N9. Инфицированный находится в столичной клинике и получает необходимое лечение, состояние его критическое, передает в воскресенье, 12 февраля, агентство «Синьхуа».

Симптомы опасного заболевания у 68-летнего жителя города Ланфан по имени Чжань были выявлены еще 29 января. Вскоре его состояние ухудшилось, и 6 февраля он был переведен в столичную клинику. Сегодня, 12 февраля, штамм птичьего гриппа H7N9 был подтвержден окончательно.

«Есть подозрение, что Чжань поддерживал контакт с живой домашней птицей», — сообщает источник.

Впервые о случае обнаружение опасного штамма в организме человека было сообщено в марте 2013 года. Вероятнее всего, в ближайшее время следует ожидать новой вспышки заболевания.