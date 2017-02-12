МЧС: спасательная операция на месте схода лавины в Бурятии завершена

Улан-Удэ, , 07:08 — REGNUM Спасательный отряд МЧС, прибывший к месту схода лавины у горы Броненосец в Тункинском районе Бурятии, завершил спасательные работы. Один пострадавший турист спущен с горы, сообщает в воскресенье, 12 февраля, пресс-служба регионального управления МЧС.

О том, что в районе горы Броненосец группу туристов из Иркутска накрыло лавиной, стало известно накануне вечером. Соответствующее сообщение поступило на горячую линию МЧС региона в 20:20 по местному времени. От места происшествия группу спасателей отделяло более 160 км, и добраться к месту схода лавины отряду МЧС удалось лишь к 01:50 12 февраля.

По имеющейся информации на склоне Броненосца пострадал один член восходившей к вершине туристической группы. Спасатели организовали спуск пострадавшего к подножию, а затем передали его родственникам.

Как сообщают местные СМИ, туристическая группа вышла на восхождение не зарегистрировавшись. После схода лавины им удалось вызвать спасателей по спутниковой связи.