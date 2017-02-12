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Казань: пятеро человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом

Происшествия
Состояние несовершеннолетних тяжелое

Казань, 12 февраля 2017, 04:06 — REGNUM  Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Советском районе Казани. Трое детей доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщает в воскресенье, 12 февраля, пресс-служба министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Как стало известно, несчастный случай произошел на востоке столицы республики, в поселке Константиновка Советского района. Сообщается, что на место происшествия выезжали две бригады скорой медицинской помощи.

В результате трое несовершеннолетних были доставлены в детскую районную клиническую больницу. Их состояние медиками оценивается как тяжелое.

Двое взрослых с симптомами отравления угарным газом средней тяжести доставлены в городскую больницу №7.

Напомним, при отравлении угарным газом, молекулы оксида углерода связываются с гемоглобином крови человека, что делает невозможным передачу кислорода органам и тканям. Отравление опасно для жизни и нередко приводит к летальному исходу.

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Отравления угарным газом
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