Казань: пятеро человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом

Казань, , 04:06 — REGNUM Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Советском районе Казани. Трое детей доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщает в воскресенье, 12 февраля, пресс-служба министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Как стало известно, несчастный случай произошел на востоке столицы республики, в поселке Константиновка Советского района. Сообщается, что на место происшествия выезжали две бригады скорой медицинской помощи.

В результате трое несовершеннолетних были доставлены в детскую районную клиническую больницу. Их состояние медиками оценивается как тяжелое.

Двое взрослых с симптомами отравления угарным газом средней тяжести доставлены в городскую больницу №7.

Напомним, при отравлении угарным газом, молекулы оксида углерода связываются с гемоглобином крови человека, что делает невозможным передачу кислорода органам и тканям. Отравление опасно для жизни и нередко приводит к летальному исходу.