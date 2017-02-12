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Трамп и Абэ провели день за игрой в гольф, обсуждая будущее мира

Происшествия
Параллельно лидеры обсудили американо-японские отношения и ситуацию в Тихоокеанском регионе

Таллахасси, США, 12 февраля 2017, 03:15 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели день в поместье главы Белого дома во Флориде. Главы государств играли в гольф и обсуждали вопросы большой политики, сообщает в субботу, 11 февраля, газета Chicago Tribune.

Сообщается, что лидеры США и Японии с супругами прибыли в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде накануне вечером, и уже рано утром субботы, 11 февраля отправились играть в гольф. Журналисты не присутствовали на мероприятии, однако позже Трамп опубликовал совместную с Абэ фотографию на поле игры в гольф.

Как заявил японский премьер на прошедшей в пятницу, 10 февраля, совместной с президентом США пресс-конференции, во время игры в гольф он намерен обсудить с Трампом будущее мира, Тихоокенского региона, а также перспективы американо-японских отношений.

Вечером главы государств запланировали совместный официальный ужин.

Во время избирательной кампании республиканце Трамп неоднократно критиковал президента США Барака Обаму за его слишком частую игру в гольф. Говоря о своем предстоящем президентстве, Трамп отмечал, что, вероятно, у него не будет оставаться времени на игру в гольф, и он будет играть только с теми людьми, с которыми намерен достичь тех или иных договоренностей.

Напомним, премьер-министр Японии был единственным мировым лидером, встретившимся с Дональдом Трампом до его инаугурации.

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