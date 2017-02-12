Около 70 человек отравились угарным газом в бельгийском картинг-центре

Вавр, Бельгия, , 02:34 — REGNUM Нарушения в системе вентиляции павильона для картинга в бельгийском городе Вавр стали причиной отравления 67 человек. О массовом отравлении угарным газом в воскресенье, 12 февраля, сообщает портал Le Soir.

Трагический инцидент произошел вечером субботы, 11 февраля, между 20:00 и 20:30.

Пятеро пострадавших с сильной интоксикацией доставлены в клинику Святого Петра, для успешной реабилитации им предстоит провести некоторое время в барокамере. Еще 12 человек, по данным медиков, получили отравление средней тяжести, и 50 человек — легкой степени.

Согласно сообщениям пожарных, воздух в помещении был непригоден для дыхания еще вечером четверга, 9 января. Администрация картинг-центра установила дополнительные вентиляторы, благодаря которых воздух должен был обновляться каждый час.

Власти проводят расследование инцидента. Устанавливаются виновные в отравлении людей.