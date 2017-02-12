Деактивация бомбы в Салониках потребует эвакуации более 70 тысяч человек

Салоники, Греция, , 02:09 — REGNUM Масштабные мероприятия проходят во втором по численности населения греческом городе Салоники в связи с намеченной на утро 12 февраля деактивацией 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны. Подробности передает местный информационный ресурс Dikaiologitika News.

Как пояснил глава муниципалитета Кордельо-Эвосмос Питер Сулас, жители ближайших к месту взрыва районов должны будут покинуть свои дома в обязательном порядке. Речь идет о территориях в радиусе 1900 метров. Эвакуация должна быть завершена к 10:00 12 февраля.

В операции принимают участие полицейские и армия. На горячую линию уже поступило более 3,5 тысячи звонков обеспокоенных граждан. По словам чиновников, организация обошлась властям приблизительно в 9,5 тысячи евро.

«Это самое большое перемещение населения, — заявил Сулас. — Оно должно быть проведено в стране в течение трех часов с 7 до 10 часов». Чиновник подчеркнул, что это трудная задача, и успешная ее реализация в немалой степени зависит от самих граждан.

Для тех, кто не может покинуть опасную территорию самостоятельно, будут организованы специальные маршруты. Эвакуированные жители будут размещены во временных центрах. Более тысячи полицейских будут патрулировать опасную зону.

Во время операции по деактивации снаряда будет отключена подача газа и электроэнергии в радиусе около 300 метров. В районе взрыва будет приостановлено движение автотранспорта, а также поездов.

Напомним, 250-килограммовая бомба времен Второй мировой войны была обнаружена 4 февраля при рытье котлована на глубине пяти метров. Сообщается, что неразорвавшийся снаряд остался в Салониках с момента бомбардировки города англичанами 5 декабря 2003 года.