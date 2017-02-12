Правительственный квартал Багдада подвергся ракетному обсрелу

Багдад, , 01:48 — REGNUM Неизвестные в Багдаде обстреляли правительственный квартал. По информации иракских силовиков, как минимум две реактивные ракеты упали на территории так называемой «зеленой зоны», где находятся как учреждения правительства страны, так и представительства иностранных государств, в том числе США. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Телеканал отмечает, что количество пострадавших в результате инцидента пока неизвестно. В то же время издание Associated Press со ссылкой на данные силовиков Ирака пишет, что никто не пострадал.

Напомним, что обстрел «зеленой зоны» в столице Ирака произошел на фоне массовых беспорядков 11 февраля. Столкновения случились на границе с правительственным кварталом. Отмечается, что протесты организовали сторонники шиитского богослова Муктады Садра. Он обвиняет власти в коррупции и предвзятой выборной системе.

Издание Iraq News сообщало, что в результате массовых протестов погибли четыре человека, и еще около 230 получили ранения. Чтобы разогнать толпу, силовикам пришлось применить слезоточивый газ и боевые патроны.

Теперь подозревается, что ракетный обстрел «зеленой зоны» могли устроить сторонники богослова в рамках ответных мер.

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