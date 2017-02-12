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В Подольске умер 14-летний хоккеист после тренировки

Происшествия
Следователи начали проверку

Подольск, Московская область, 12 февраля 2017, 01:31 — REGNUM  В подмосковном Подольске умер подросток после тренировке по хоккею. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Московской области.

Четырнадцатилетнему мальчику стало плохо после тренировки в ледовом дворце «Витязь». На место прибыли врачи, они пытались реанимировать юношу. К несчастью, их усилия оказались тщетны. Следственный Комитет по Московской области начал проверку.

Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают тренера, детей из команды, родителей и сотрудников медицинской помощи. Для установления причины смерти юноши назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что молодой человек занимался хоккеем с пяти лет. Проблем со здоровьем у него замечено не было.

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