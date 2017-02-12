Хакеры атаковали сайт Минздрава России

Москва, , 22:57 — REGNUM Неизвестные хакеры атаковали официальный сайт Минздрава Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олег Салагай.

По его словам, массированная хакерская атака на информационные ресурсы ведомства, которая в пиковом режиме достигала 4 млн запросов в минуту, была совершена ночью 10 февраля.

«Никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного отключения (примерно 14 минут) официального сайта Министерства», — уточнил директор.

При этом Салагай добавил, что злоумышленникам не удалось получить доступ к каким-либо персональным или секретным данным, поскольку они находятся в «защищенной части сети, не связанной с интернетом».

В настоящее время официальный сайт Минздрава работает в штатном режиме.