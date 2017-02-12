Хакеры атаковали сайт Минздрава России
Москва, 11 февраля 2017, 22:57 — REGNUM Неизвестные хакеры атаковали официальный сайт Минздрава Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олег Салагай.
По его словам, массированная хакерская атака на информационные ресурсы ведомства, которая в пиковом режиме достигала 4 млн запросов в минуту, была совершена ночью 10 февраля.
«Никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного отключения (примерно 14 минут) официального сайта Министерства», — уточнил директор.
При этом Салагай добавил, что злоумышленникам не удалось получить доступ к каким-либо персональным или секретным данным, поскольку они находятся в «защищенной части сети, не связанной с интернетом».
В настоящее время официальный сайт Минздрава работает в штатном режиме.