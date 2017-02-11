В Саудовской Аравии совершил экстренную посадку пассажирский самолет Происшествия Инцидент произошел в субботу, 11 февраля, недалеко от Джидды

Эр-Рияд, , 22:31 — REGNUM В международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Iraqi Airways, в котором находилось 365 пассажиров. Об этом сообщает Вести.Ru. Инцидент произошел в субботу, 11 февраля, недалеко от Джидды. «При посадке в Саудовской Аравии загорелся самолет Iraqi Airways с 365 пассажирами на борту, — говорится в сообщении. — Жертв удалось избежать, все они были оперативно эвакуированы». По некоторым данным, у воздушного судна загорелось шасси. Другие подробности пока неизвестны.

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