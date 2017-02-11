Экстренная посадка самолёта на Урале — пассажир умер

У него было онкологическое заболевание

Екатеринбург, , 21:56 — REGNUM Пассажир, эвакуированный с борта самолёта «Москва — Хабаровск», скончался. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Мужчина 1953 года рождения умер по пути в Свердловскую областную клиническую больницу №1. По предварительным данным, у него было онкологическое заболевание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажиру стало плохо на борту самолёта, следовавшего из Москвы в Хабаровск. В 03:04 по местному времени (01:04 мск) лайнер вынужденно приземлился в Екатеринбурге.

Всего на борту судна было 392 пассажира и семеро членов экипажа. Самолёт продолжил путь в Хабаровск.

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