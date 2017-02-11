Кортеж с президентом Южной Осетии попал в аварию

Цхинвал, , 21:37 — REGNUM В районе села Ногкау попал в автомобильную аварию кортеж с президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым. Об этом, как передает Sputnik Южная Осетия, сообщила пресс-секретарь главы государства Гана Яновская.

Авария произошла в субботу, 11 февраля, на трассе Цхинвал-Знаур.

«ДТП произошло сегодня во второй половине дня в районе с. Ногкау, — сказала пресс-секретарь. — В результате аварии никто серьезно не пострадал, а президенту даже не потребовалась медицинская помощь».

По ее словам, самочувствие Тибилова, находящегося в настоящее время дома, нормальное.

Другие подробности пока неизвестны.