Пятеро мужчин напали на фельдшера «скорой помощи» в Саратове

Инцидент произошел в субботу, 11 февраля, на улице Шелковичная

Саратов, , 20:52 — REGNUM В Саратове пять мужчин совершили нападение на 27-летнего фельдшера бригады «скорой помощи». Об этом, как передает НТВ, сообщил пресс-секретарь регионального Минздрва Александр Колоколов.

Инцидент произошел в субботу, 11 февраля, на улице Шелковичная.

По словам пресс-секретаря, бригада «скорой помощи» выехала по вызову к больному с «гипертоническим кризом».

«В квартиру поднялась 27-летняя фельдшер, — говорит Колоколов. — Как только она зашла в квартиру, за ней закрыли дверь и напали пятеро мужчин».

Отмечается, что женщине удалось вырваться и запереться в ванной, а оттуда по мобильному телефону вызвать сотрудников правоохранительных органов.

«Прибывшим на место полицейским удалось задержать 2-х подозреваемых, — говорит Колоколов. — С девушкой в настоящее время работают психологи».

По данному факту проводится проверка.