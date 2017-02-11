В Москве столкнулись шесть автомобилей

Авария произошла в субботу, 11 февраля, на Кутузовском проспекте

Москва, , 20:29 — REGNUM В Москве произошло ДТП с участием 6 автомобилей. Об этом, как передает НТВ, сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Авария произошла в субботу, 11 февраля, на Кутузовском проспекте в районе пересечения с Кременчугской улицей.

«При лобовом столкновении автомобилей пострадала только одна беременная женщина, — говорится в сообщении. — Погибших в аварии нет. Всего в ДТП в общей сложности разбитыми оказались 6 машин».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают причину крупной аварии.