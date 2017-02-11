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Трагедия в многодетной семье: пожар погубил двухлетнего уральца

Происшествия
Бабушка пыталась спасти своего внука, но не смогла

Серов, Свердловская область, 11 февраля 2017, 20:14 — REGNUM  В Серовском районе Свердловской области пожар погубил мальчика 2014 года рождения. Трагедия произошла поздно вечером 10 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

В посёлке Ключевом загорелся дом по улице Совхозная. Возможным очагом возгорания стала печь. В доме находились женщина и двое её внуков. После возгорания одного из них она сумела спасти.

Второй её внук скорее всего погиб от отравления угарным газом.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области пояснили, что пожар произошёл в доме, рассчитанном на двоих хозяев. Его площадь составила 16 квадратных метров. Из-за сильных морозов семья несколько раз в день топила печь. Возможно, она сильно накалилась, из-за чего и вспыхнул пожар.

Многодетная семья не состояла на профилактических учётах. В ней трое сыновей 1996, 2012, а также 2014 года рождения, и две дочери 2003 и 2005 года. Отметим, что старший сын уже работает — вахтовым методом.

Как пояснил начальник пресс-службы Валерий Горелых, мать детей, 1976 года рождения, в тот вечер отправилась встречать своего гражданского мужа и дочерей. С младшими её сыновьями осталась бабушка 1941 года рождения. Из-за сильного задымления ей стало плохо. Но она смогла покинуть помещение и вывести одного ребенка. Второй надышался угарным газом. Медики не смогли спасти ему жизнь.

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