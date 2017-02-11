Газовый баллон взорвался в частной гостинице в Сочи

ЧП произошло в субботу, 11 февраля, на улице Гвардейская, дом 13

Сочи, Краснодарский край, , 18:37 — REGNUM В Адлерском районе Сочи в частной трехэтажной гостинице взорвался газовый баллон. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

ЧП произошло в субботу, 11 февраля, на улице Гвардейская, дом 13.

«При взрыве газового баллона на втором этаже трехэтажной гостиницы (…) пострадали 3 человека, один из них госпитализирован в ожоговый центр», — сообщил источник.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города.