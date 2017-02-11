Газовый баллон взорвался в частной гостинице в Сочи
ЧП произошло в субботу, 11 февраля, на улице Гвардейская, дом 13
Сочи, Краснодарский край, 11 февраля 2017, 18:37 — REGNUM В Адлерском районе Сочи в частной трехэтажной гостинице взорвался газовый баллон. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
ЧП произошло в субботу, 11 февраля, на улице Гвардейская, дом 13.
«При взрыве газового баллона на втором этаже трехэтажной гостиницы (…) пострадали 3 человека, один из них госпитализирован в ожоговый центр», — сообщил источник.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
11.02.17
«РБ Лейпциг» проиграл аутсайдеру Бундеслиги
NB!
11.02.17
ЛНР: Бойцы ВСУ занимают жилые дома на линии соприкосновения
NB!
11.02.17
ВКС РФ помогли сирийским военным освободить Тадеф
NB!
11.02.17
Польское видение «европейской солидарности» подталкивает Москву к США
NB!
11.02.17
Порошенко: «Укроборонпром» разработал новые ракеты для вертолетов
NB!
11.02.17
Слушание иска ИА REGNUM к МИД РФ назначено на 16 февраля
NB!
11.02.17
Минск не гарантирует безопасность даже официальным представителям России
NB!
11.02.17
Жертва голодного большинства, приводящая к победе
NB!
11.02.17
Почему Алиев рвется на «европейский экспресс»
NB!
11.02.17
«А у него нет недостатков!»
NB!
11.02.17
Подземный дворец коммунизма: Станция «Новослободская»
NB!
11.02.17
Молдавия считает Приднестровье своим, но не хочет оплатить его долг за газ
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
NB!
10.02.17
Путин: Было бы неплохо встретиться с Трампом в Словении
NB!
10.02.17
Американские либералы хотят рассорить Ватикан с Вашингтоном и Москвой
NB!
10.02.17
Госдума повышает земельный налог для недостроивших дома
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
NB!
10.02.17
СМИ: Новгородским губернатором может стать глава АСИ
NB!
10.02.17
Овсянников: Минобороны готово построить парк «Патриот» в Севастополе