Власти Узбекистана доставят на родину тела 3 погибших в РФ граждан

Ташкент, , 17:01 — REGNUM Власти Узбекистана в настоящее время проводят переговоры с российской стороной по доставке на родину тел трех сограждан, погибших при обрушении крыши здания овощехранилища в Тульской области, сообщил ИА REGNUM представитель МЧС республики.«Представители МЧС и МИД Узбекистана ведут работу по доставке тел погибших к месту захоронения. Необходимая материальная и психологическая помощь также оказывается семьям погибших», отметил собеседник агентства.

Десятого февраля при обрушении крыши здания картофелехранилища в Чернском районе Тульской области погибли три гражданина Узбекистана, все — 1992 года рождения. По оперативным данным, обрушение кровли здания произошло из-за износа конструкций. Площадь обрушения составила около 160 кв. метров.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области по факту гибели на предприятии трех рабочих возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».