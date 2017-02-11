Суббота, 11 Февраля 2017 года
16:53:39 МСК

Под Липецком попал в ДТП пассажирский автобус

Происшествия
Авария произошла в субботу, 11 февраля, на 367 км альтернативной трассы «Дон»

Липецк, 11 февраля 2017, 16:04 — REGNUM  В Становлянском районе Липецкой области столкнулись пассажирский автобус «Сетра» и легковой автомобиль ВАЗ 2114. Как сообщает Управление МВД России по региону, в результате ДТП погибли 2 человека, еще один пострадал.

Авария произошла в субботу, 11 февраля, на 367 км альтернативной трассы «Дон».

«В результате аварии водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли, третий — получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение, — говорится в сообщении. — Пассажиры и водитель автобуса не пострадали».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
Главное сегодня
NB!
11.02.17
Станислав СтремидловскийПольское видение «европейской солидарности» подталкивает Москву к США
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
11.02.17
Порошенко: «Укроборонпром» разработал новые ракеты для вертолетов
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
11.02.17
Слушание иска ИА REGNUM к МИД РФ назначено на 16 февраля
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
11.02.17
Анатолий КошкинРузвельт о Курилах: «Русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто»
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
11.02.17
Юрий БаранчикМинск не гарантирует безопасность даже официальным представителям России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
11.02.17
Елена ХаненковаЖертва голодного большинства, приводящая к победе
Нью-ДелиИндия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
11.02.17
Полина Яковлева«А у него нет недостатков!»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
11.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Новослободская»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
11.02.17
Молдавия считает Приднестровье своим, но не хочет оплатить его долг за газ
КишинёвМолдавия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
10.02.17
Карина СаввинаДело Дадина: Конституционный суд выхолостил статью
Санкт-ПетербургРоссия Судебная система Политика
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
10.02.17
Путин: Было бы неплохо встретиться с Трампом в Словении
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
10.02.17
Станислав СтремидловскийАмериканские либералы хотят рассорить Ватикан с Вашингтоном и Москвой
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
10.02.17
Госдума повышает земельный налог для недостроивших дома
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
10.02.17
Автомобиль снёс остановку в Петербурге вместе с женщиной
Санкт-ПетербургРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
Овсянников: Минобороны готово построить парк «Патриот» в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
10.02.17
ДНР: Около 55 тыс. человек пришли проститься с Михаилом Толстых
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
10.02.17
В России рынок долевого строительства за год вырос на 9%
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
ещё главное