Под Липецком попал в ДТП пассажирский автобус

Липецк, , 16:04 — REGNUM В Становлянском районе Липецкой области столкнулись пассажирский автобус «Сетра» и легковой автомобиль ВАЗ 2114. Как сообщает Управление МВД России по региону, в результате ДТП погибли 2 человека, еще один пострадал.

Авария произошла в субботу, 11 февраля, на 367 км альтернативной трассы «Дон».

«В результате аварии водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли, третий — получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение, — говорится в сообщении. — Пассажиры и водитель автобуса не пострадали».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб, которые выясняют все обстоятельства случившегося.