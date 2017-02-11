Под Липецком попал в ДТП пассажирский автобус
Авария произошла в субботу, 11 февраля, на 367 км альтернативной трассы «Дон»
Липецк, 11 февраля 2017, 16:04 — REGNUM В Становлянском районе Липецкой области столкнулись пассажирский автобус «Сетра» и легковой автомобиль ВАЗ 2114. Как сообщает Управление МВД России по региону, в результате ДТП погибли 2 человека, еще один пострадал.
Авария произошла в субботу, 11 февраля, на 367 км альтернативной трассы «Дон».
«В результате аварии водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли, третий — получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение, — говорится в сообщении. — Пассажиры и водитель автобуса не пострадали».
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
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