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В Псковской области осужден мужчина, который пять лет насиловал дочь

Происшествия
Приговор суда — 16,5 лет колонии

Псков, 11 февраля 2017, 14:57 — REGNUM  В Псковской области вынесен приговор в отношении 42-летнего местного жителя, который признан виновным в том, что в течение пяти лет систематически насиловал собственную дочь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, на момент начала совершения преступлений девочке было семь лет.

«О совершенном преступлении стало известно, когда взрослеющая дочь рассказала об этом матери, а тая сообщила в правоохранительные органы. Узнав об этом, глава семейства угрожал им убийством при помощи ножа», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по п. «б» ч.4 ст.132 («Насильственные действия сексуального характера») и ч.1 ст.119 («Угроза убийством») УК РФ и назначил ему наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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