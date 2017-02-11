В Псковской области осужден мужчина, который пять лет насиловал дочь

Псков, , 14:57 — REGNUM В Псковской области вынесен приговор в отношении 42-летнего местного жителя, который признан виновным в том, что в течение пяти лет систематически насиловал собственную дочь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, на момент начала совершения преступлений девочке было семь лет.

«О совершенном преступлении стало известно, когда взрослеющая дочь рассказала об этом матери, а тая сообщила в правоохранительные органы. Узнав об этом, глава семейства угрожал им убийством при помощи ножа», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по п. «б» ч.4 ст.132 («Насильственные действия сексуального характера») и ч.1 ст.119 («Угроза убийством») УК РФ и назначил ему наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.