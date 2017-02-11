Токио, , 11:58 — REGNUM У берегов Японии на мель сел панамский танкер «Саган». Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает телекомпания NHK.

Сообщается, что сегодня утром японская служба безопасности на море получила сигнал бедствия от танкера «Саган», водоизмещением 5404 тонны, который шел под флагом Панамы.

Танкер сел на мель и из него произошла утечка масла. Масштаб бедствия пока не установлен.

Японская служба безопасности на море направляет к месту аварии вертолет для спасения экипажа. Известно, что на борту судна находятся 18 человек.

Информация о пострадавших не поступала.