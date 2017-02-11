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Столичная полиция проверяет информацию о массовой драке у метро «Рижская»

Происшествия
Пострадали три человека

Москва, 11 февраля 2017, 11:34 — REGNUM  Столичная полиция проверяет информацию о массовой драке на проспекте Мира недалеко от станции метро «Рижская». Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по городу Москва.

Ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что на северо-востоке Москвы произошла массовая драка с участием десяти человек.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в драке пострадали три человека.

Столичные правоохранители заявили, что по данному факту проводится проверка.

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