Столичная полиция проверяет информацию о массовой драке у метро «Рижская»

Москва, , 11:34 — REGNUM Столичная полиция проверяет информацию о массовой драке на проспекте Мира недалеко от станции метро «Рижская». Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по городу Москва.

Ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что на северо-востоке Москвы произошла массовая драка с участием десяти человек.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в драке пострадали три человека.

Столичные правоохранители заявили, что по данному факту проводится проверка.