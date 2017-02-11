В Екатеринбурге экстренно приземлился пассажирский самолёт
Одному из пассажиров стало плохо на борту
Екатеринбург, 11 февраля 2017, 07:30 — REGNUM В Екатеринбурге ночью 11 февраля экстренно приземлился пассажирский самолёт. Одному из пассажиров стало плохо на борту.
Как пишет портал E1.Ru, самолёт компании «Аэрофлот» выполнял рейс SU1712 «Москва — Хабаровск». Мужчине, находившемуся на борту лайнера, стало плохо. На реанимобиле его отвезли в больницу.
После госпитализации пассажира самолёт вылетел из Екатеринбурга.
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