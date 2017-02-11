В результате землетрясения на Филиппинах погибли 15 человек
Более 90 человек получили ранения
Манила, 11 февраля 2017, 07:23 — REGNUM Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 15 человек, более 90 человек получили ранения. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,9 произошло к востоку от города Суригао накануне вечером. Именно этот город больше всего и пострадал от удара стихии.
По последним данным, многие здания в Суригао, в том числе школы, оказались частично или полностью разрушены. В одном из соседних городов обрушился мост.
Аэропорт Суригао временно закрыт из-за трещин во взлетно-посадочной полосе.
Ущерб от землетрясения ещё не оценен полностью. Сообщения о жертвах и пострадавших поступали пока только из Суриаго.
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