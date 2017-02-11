Жертвами землетрясения на Филиппинах стали десятки человек
За вчерашний день зарегистрировано 89 подземных толчков
Манила, 11 февраля 2017, 05:22 — REGNUM В результате разрушительного землетрясения на юге Филиппин погибли четыре человека, ранения получили не менее ста человек, сообщает Reuters.
По информации местных чиновников, землетрясение также повредило дороги и линии передач. В городе Суригао, который больше всего пострадал от землетрясения, нарушено водоснабжение, разрушены мост, гостиница и жилые дома.
За вчерашний день сейсмическое агентство Филиппин зарегистрировало в 10−15 км к востоку от Суригао 89 подземных толчков магнитудой до 6,9.
Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,5
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