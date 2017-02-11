Жертвами землетрясения на Филиппинах стали десятки человек

За вчерашний день зарегистрировано 89 подземных толчков

Манила, , 05:22 — REGNUM В результате разрушительного землетрясения на юге Филиппин погибли четыре человека, ранения получили не менее ста человек, сообщает Reuters.

По информации местных чиновников, землетрясение также повредило дороги и линии передач. В городе Суригао, который больше всего пострадал от землетрясения, нарушено водоснабжение, разрушены мост, гостиница и жилые дома.

За вчерашний день сейсмическое агентство Филиппин зарегистрировало в 10−15 км к востоку от Суригао 89 подземных толчков магнитудой до 6,9.

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