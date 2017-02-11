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В Новой Зеландии спасли 100 китов-самоубийц

Происшествия
За несколько дней, проведенных на берегу, погибли не менее 300 китов

Веллингтон, 11 февраля 2017, 04:47 — REGNUM  Спасателям и волонтерам удалось спасти около сотни китов из 416 ранее выбросившихся на берег в Новой Зеландии, передает Associated Press.

Сообщается, что вчера в море удалось запустить несколько десятков китов, однако большинство из них снова выбросилось на берег. Спасательные работы во время прилива оказались эффективнее — все живые киты при помощи волонтеров отправились в залив.

Однако за несколько дней, проведенных на берегу, погибли не менее 300 китов.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад 416 китов выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии. Морские млекопитающие были обнаружены на отдаленной косе Фэйрвелл на Южном острове. Не менее 250 из них уже погибли к моменту обнаружения.

Новая Зеландия является местом самых крупных «массовых самоубийств» китов из зафиксированных в истории. Самое большое произошло в 1918 году, когда около 1000 китов выбросились на берег на островах Чатем. В 1985 году 450 китов выбросились на мель в Окленде.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Новой Зеландии пытаются спасать китов

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