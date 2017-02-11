«Прогноз хороший» — премьер-министр Польши будет жить

Премьер-министр находится в правительственном госпитале в Варшаве

Варшава, , 04:09 — REGNUM По словам врачей, травмы премьер-министра Польши Беаты Шидло, полученные в автокатастрофе, не угрожают жизни, передает Associated Press.

Доктор Анджей Якубовский, который обследовал Шидло в Освенциме до ее транспортировки в Варшаву, сообщил, что прогноз хороший.

В настоящий момент премьер-министр находится в правительственном госпитале в Варшаве, куда она была транспортирована медицинским вертолетом.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 февраля кортеж премьер-министра Польши Беата Шидло попал в ДТП в городе Освенцим. Машина премьер-министра потеряла управление и столкнулась с деревом после того, как в нее врезался легковой Fiat.

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