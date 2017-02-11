В Лондоне арестован подозреваемый в подготовке теракта в аэропорту

Жителя графства Хартфордшир задержали после прибытия авиарейсом из Ирака

Лондон, , 04:01 — REGNUM Полиция Лондона арестовала мужчину по подозрению в подготовке теракта в одном из аэропортов города, передаёт The Telegraph.

Сообщается, что подозреваемый был задержан 9 февраля в аэропорту Гэтвик после прибытия авиарейсом из Ирака. Полиция остановила мужчину длядосмотра сразу после выхода из самолёта.

Известно, что подозреваемый — 44-летний житель английского графства Хартфордшир. Других подробностей о его личности не приводится.

Напомним, в начале января в лондонском аэропорту Хитроу в Лондоне по подозрению в подготовке терактов был задержан 50-летний мужчина, прилетевший в Лондон из Каира.

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