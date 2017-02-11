МВД Польши проводит экстренное совещание по аварии кортежа премьер-министра

Аварии с участием правительственных чиновников происходят слишком часто

Варшава, , 01:53 — REGNUM Министр внутренних дел Польши Мариус Блащак созвал экстренное совещание с руководством службы охраны правительства в связи с автокатастрофой в городе Освенцим, в результате которой травмы получила премьер-министр страны Беата Шидло, передает Associated Press.

Подробности совещания не раскрываются, однако известно, что темой встречи могут стать частые ДТП с участием правительственных чиновников — за 11 месяцев в аналогичные аварии уже попадали президент Анджей Дуда и министр обороны Антоний Мациревич.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 февраля кортеж премьер-министра Польши Беата Шидло попал в ДТП в городе Освенцим. Машина премьер-министра потеряла управление и столкнулась с деревом после того, как в нее врезался легковой Fiat, она. Шидло с травмами была транспортирована на вертолете в госпиталь в Варшаве. Жизни премьер-министра ничего не угрожает, она находится в сознании.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция: Авария кортежа премьер-министра Польши не является терактом