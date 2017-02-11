При давке на футбольном матче в Анголе погибли 17 человек

Уиже, Ангола, , 01:39 — REGNUM По меньшей мере 17 человек погибли и ещё около 60 человек пострадали в результате давки на футбольном стадионе в Анголе, передаёт агентство Reuters.

Трагедия произошла в городе Уиже на севере страны. Давка началась, когда сотни болельщиков попытались порваться через ворота стадиона, чтобы попасть на матч между двумя местными командам. Из-за того, что проход в воротах был узким, на пути были препятствия.

«Многие погибли от удушья в результате давки. Некоторым людям пришлось идти по другим», — сообщил глава местного госпиталя Эрнесто Луис. По его словам, у оставшихся в живых есть переломы ребёр или конечностей, пятеро находятся в критическом состоянии.

Напомним, в конце декабря более 60 человек получили травмы в результате давки на музыкальном фестивале Falls Festival в австралийском Лорне. После инцидента фестиваль был приостановлен.

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