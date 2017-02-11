Суббота, 11 Февраля 2017 года
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Полиция: Авария кортежа премьер-министра Польши не является терактом

Происшествия
«Страшно жить в стране...»

Варшава, 11 февраля 2017, 01:23 — REGNUM  По сообщению полиции, столкновение водителя автомобиля Fiat с автомобилем Audi премьер-министра Беаты Шидло не являлось спланированным нападением — 21-летний водитель «Фиата» просто не справился с управлением, передает Reuters.

Тем не менее, авария уже вызвала широкое обсуждение вопроса безопасности передвижения высших должностных лиц Польши.

«Страшно жить в стране, где в течение 11 месяцев президент, премьер-министр и министр обороны попадают в дорожно-транспортные происшествия», — заявляет Юлия Питера, лидер оппозиционной «Гражданской платформы».

Министр обороны Антоний Мациревич попал в аварию, в которой столкнулись восемь автомобилей в прошлом месяце. Президент Анджей Дуда попал в менее серьезную аварию в прошлом году.

Сообщается также, что министр внутренних дел Польши Мариус Блащак в связи с инцидентом созвал экстренное совещание с руководством службы охраны правительства.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 10 февраля кортеж премьер-министра Польши Беата Шидло попал в ДТП в городе Освенцим — в машину премьер-министра врезался Fiat, она потеряла управление и столкнулась с деревом. Шидло с травмами была транспортирована на вертолете в госпиталь в Варшаве. По словам врачей, жизни премьер-министра ничего не угрожает, она находится в сознании.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Польши получила травму в Освенциме

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Дорожно-транспортные происшествия
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