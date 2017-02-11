Автомобиль посольства Армении попал в ДТП в районе «Шереметьево» Происшествия По предварительным данным, никто из находившихся в машине посольства не пострадал

Москва, , 00:57 — REGNUM Автомобиль Mercedes, принадлежащий посольству Армении, попал в ДТП на выезде из аэропорта «Шереметьево», передаёт «Вечерняя Москва». Как сообщил пресс-секретаря посольства Левон Торгомян, по предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Предположительно, вины водителя машины посольства нет. Между тем, по данным Life, в результате аварии пострадал водитель автомобиля Kia. Мужчине оказывается медицинская помощь. На месте аварии в настоящее время работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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