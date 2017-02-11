Премьер-министр Польши получила травму в Освенциме

Варшава, , 00:28 — REGNUM Премьер-министр Польши Беата Шидло была транспортирована на вертолете в больницу Варшавы после автомобильной аварии, которая произошла в городе Освенцим на юге Польши, передает Associated Press.

По словам пресс-секретаря правительства Рафала Боченека, жизнь Шидло находится вне опасности. Полученные травмы не являются серьезными, однако какое-то время премьер-министр проведет под наблюдением врачей.

Как сообщил представитель полиции Себастьян Глен, в автомобиль Audi премьер-министра, двигавшийся в составе кортежа по главной улице города, врезался автомобиль Fiat. В результате удара автомобиль Шидло потерял управление и врезался в дерево.

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