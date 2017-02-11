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Семь солдат Нигерии погибли в перестрелке с боевиками в штате Борно

Происшествия
Боевики устроили засаду

Абуджа, 10 февраля 2017, 22:54 — REGNUM  Боевики радикальной группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали засаду против военных Нигерии в северо-восточном штате Борно, сообщает 10 февраля Reuters.

Нападение произошло вечером 9 февраля. Семь солдат убиты, еще 19 военнослужащих получили ранения. Отряд боевиков понес большие потери, заявили представители оборонного ведомства Нигерии, не указав конкретное число.

Напомним, ранее президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что 22 декабря 2016 года был уничтожен последний лагерь боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке штата Борно, расположенный в лесном массиве Самбиса.

В настоящий момент провинция Борно почти полностью освобождена от исламистов, однако боевики продолжают устраивать теракты на рынках, остановочных пунктах и других местах скопления людей в городах провинции.

Читайте ранее в этом сюжете: Десятки боевиков «Боко Харам» сдались властям Нигерии

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«Боко Харам»
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