СМИ: польский премьер-министр попала в ДТП

Краков, Польша, , 22:42 — REGNUM Премьер-министр Польши Беатат Шилдо попала в дорожно-транспортное происшествие в районе Кракова. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя канцелярии польского правительства.

Сообщается, что ДТП произошло в Освенциме. Легковой автомобиль, выезжая со второстепенной дороги, врезался в кортеж премьер-министра.

По имеющимся данным, Беатат Шилдо была госпитализирована для проведения осмотра. Известно, что серьезно пострадал один из сотрудников её охраны.