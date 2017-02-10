На побережье Великобритании море вынесло 360 кг чистого кокаина в ящиках

Лондон, , 20:46 — REGNUM Более 360 килограммов чистого кокаина, упакованного в ящики для инструмента, было выброшено на побережье Великобритании. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает британское Национальное агентство по борьбе с преступностью.

Сообщается, что на побережье графства Норфлок в Восточной Англии выбросило ящики из-под инструментов. В этих ящиках оказался чистый кокаин, расфасованный по пакетикам. Всего на двух пляжах Северного моря было обнаружено 360 килограммов кокаина.

На черном рынке такая масса кокаина оценивается более чем в 50 млн фунтов стерлингов.

Следователь британского Национального агентства по борьбе с преступностью Мэттью Риверс отметил, что подобная конфискация столь значительного количества наркотиков класса «А» является большим ударом для организованной преступности, занимающейся продажей наркотиков.

Кокаин был обнаружен на пляжной полосе возле деревни Хоптон-он-Си, которая расположена неподалеку от известного курорта Грейт-Ярмут.

Следователь Риверс также заявил, что сейчас его агентство совместно с пограничниками, службой береговой охраны и полицией пытаются понять, каким образом столь значительная партия кокаина могла попасть в море у берегов Великобритании. Есть подозрение, что конечным пунктом назначения этой партии кокаина была вовсе не Великобритания.