Более 350 килограммов кокаина выбросило на побережье Великобритании

Лондон, , 19:20 — REGNUM На побережье Великобритании выбросило несколько сотен килограммов кокаина, согласно данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), сообщает 10 февраля Agence France-Presse.

В четверг, 9 февраля, в районе поселения Хоптон-он-Си на берегу обнаружили упаковки с наркотиками, волны выбросили их на берег. На следующий день в районе Кейстер-он-Си также обнаружили упаковки с наркотиками, они также лежали на берегу.

Всего на берег Великобритании выбросило 360 килограммов кокаина. Стоимость находки составляет около $62 млн.

«Очевидно, что это крупное изъятие наркотиков класса А. Организованная преступность понесла весомые убытки, это будет серьезный удар», — заявил представитель NCA Мэтью Риверс.

Напомним, в прошлом году в Великобритании два гражданина Турции были приговорены к тюремному заключению. Они были задержаны в Северном море, когда пытались переправить контрабандную партию наркотиков в размере 3 тонн 200 килограммов кокаина.

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