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Более 350 килограммов кокаина выбросило на побережье Великобритании

Происшествия
Стоимость находки составляет около $62 млн
Охотники за наркотиками
Цитата из х/ф «Пираты ХХ века». реж. Борис Дуров. 1979. СССР
Охотники за наркотиками

Лондон, 10 февраля 2017, 19:20 — REGNUM  На побережье Великобритании выбросило несколько сотен килограммов кокаина, согласно данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), сообщает 10 февраля Agence France-Presse.

В четверг, 9 февраля, в районе поселения Хоптон-он-Си на берегу обнаружили упаковки с наркотиками, волны выбросили их на берег. На следующий день в районе Кейстер-он-Си также обнаружили упаковки с наркотиками, они также лежали на берегу.

Всего на берег Великобритании выбросило 360 килограммов кокаина. Стоимость находки составляет около $62 млн.

«Очевидно, что это крупное изъятие наркотиков класса А. Организованная преступность понесла весомые убытки, это будет серьезный удар», — заявил представитель NCA Мэтью Риверс.

Напомним, в прошлом году в Великобритании два гражданина Турции были приговорены к тюремному заключению. Они были задержаны в Северном море, когда пытались переправить контрабандную партию наркотиков в размере 3 тонн 200 килограммов кокаина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии обнаружили контрабанду наркотиков на сумму $186 млн

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