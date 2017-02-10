Пожар в метро Гонконга: по меньшей мере 17 человек получили ранения

Гонконг, Китай, , 18:54 — REGNUM Полиция КНР задержала мужчину, подозреваемого в поджоге поезда на одной из самых оживленных станций метро Гонконга, сообщает 10 февраля Reuters.

В результате поджога пострадали по меньшей мере 17 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел, когда поезд направлялся в торговый район Цим Ша Цуй, сообщил представитель полиции Квок Пак-Чун.

Власти Гонконга пока не квалифицировали инцидент в метро как теракт.

Напомним, возгорание произошло на линии Чхюньвань. Пожар в одном из вагонов поезда начался примерно в 19:00 по местному времени.

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