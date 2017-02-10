Три человека погибли при обрушении ангара под Тулой

Тула, , 18:13 — REGNUM Три человека погибли в результате обрушения кровли ангара в Чернском районе Тульской области 10 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного УМВД.

По данным МЧС, сообщение об обрушении кровли поступило в 16:05 — ЧП произошло в деревне Поповка.

Как пояснили в полиции, кровля обрушилась у одного из цехов местного сельхозпредприятия. Причиной, по предварительным данным, стала большая масса скопившегося снега.

По предварительным данным, на месте погибли трое рабочих предприятия.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает обстоятельства данного происшествия. Более двадцати сотрудников полиции принимают непосредственное участие в ликвидации последствий обрушения крыши.