По меньшей мере пять человек стали жертвами двойного теракта в Мосуле

Мосул, Ирак, , 18:03 — REGNUM По меньшей мере пять человек погибли и 19 получили ранения в результате двойной атаки террористов-смертников в Мосуле, сообщает 10 февраля Reuters.

Один из террористов атаковал позиции иракской армии, второй взрыв произошел в ресторане, который расположен в восточной части Мосула.

В результате взрыва заминированного автомобиля в районе Аль-Нур погиб один солдат, еще четыре человека получили ранения. Четыре человека стали жертвами взрыва в ресторане «Моя прекрасная леди», около 15 пострадавших получили ранения.

Террористы могли принадлежать к группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению иракского Мосула от террористов была начата в середине октября минувшего года. На текущий момент войсками Ирака отбита восточная часть города. Западный Мосул с 750 тысячами жителей пока остается под контролем экстремистов.

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