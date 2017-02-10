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В Брянске жители нашли два мешка с растерзанными трупами собак

Происшествия
Полиция проводит проверку

Брянск, 10 февраля 2017, 17:57 — REGNUM  В парке в Брянске жители нашли два 100-литровых мешка, полностью заполненными трупами собак. Как сообщили ИА REGNUM активисты общества защиты животных «Вита», с животных была содрана кожа, после чего неизвестные сложили трупы в мешки и выкинули в лесополосе. Сейчас правоохранительные проводят доследственную проверку.

«Мешки, измазанные кровью, издалека привлекали внимание, в том числе и нестандартными размерами — примерно около 100 литров каждый. Содержимое мешков хорошо просматривалось — внутри находились обезображенные труппы собак», — сообщили волонтеры.

Сейчас полиция проводит необходимые экспертизы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года в Брянске участились случаи отравления бездомных собак. 24 августа активисты встретились с главой Брянска Александром Хлиманковым. В ходе встречи градоначальник заявил о необходимости строительства приюта для бездомных животных и о введении ответственности для владельцев и заводчиков, которые выкидывают собак.

В сентябре 2016 года в городе было возбуждено уголовное дело по факту отравления собак. Выяснилось, что 3 сентября злоумышленники отравили пять собак, из них трое умерли, еще двоих прохожим удалось спасти. Неизвестные использовали приманки, которые были начинены отравой.

Чуть позже в связи с жестоким обращением с животными прогремел другой город — Хабаровск. Две 17-летние местные жительницы опубликовали в соцсетях снимки, демонстрирующие убийства и расчленения домашних животных. Живодерки были задержаны. Массовая расправа над беззащитными питомцами вызвала широкий общественный резонанс.

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Жестокое обращение с животными
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