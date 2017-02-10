Ямальская фирма заплатит 3,7 млн рублей за гибель леса и реки

Разливы нефти не исчезнут, пока вместо реконструции нефтесетей можно выгодно отделаться штрафом, считают в природоохранной прокуратуре

Салехард, , 17:57 — REGNUM На Ямале нефте-газодобывающая фирма заплатила 3,7 млн рублей за разливы нефти. Возбуждены уголовные дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в природоохранной прокуратуре ЯНАО.

В августе 2016 года Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку по обращению общественников о нарушении природоохранного законодательства филиалом «Газпромнефть-Муравленко» — АО «Газпромнефть-ННГ». Данная фирма добывает нефть и газ на территории Сугмутского месторождения на основании лицензии.

В октябре 2014 года на участке напорного нефтепровода от ДНС-1 Сугмутского месторождения до ЦПС Суторминского месторождения произошел порыв, в результате которого произошел разлив нефтесодержащей жидкости на земельный участок и в реку Ет-Яха.

В 2014—2015 годах компанией была проведена рекультивация загрязненного нефтепродуктами земельного участка, выполнены работы по восстановлению водного объекта.

Но боновые заграждения при ликвидации были установлены ненадлежащим образом. Очистка береговой линии реки произведена не полностью. В августе 2016 года природоохранная прокуратура внесла представление генеральному директору филиала «Газпромнефть-Муравленко» АО «Газпромнефть-ННГ», по результатам рассмотрения которого компания обеспечила механический сбор нефтепродуктов с поверхности реки и береговой полосы.

Так как в добровольном порядке не был возмещен ущерб, причиненный нефтеразливом водному объекту и лесному фонду, природоохранная прокуратура через суд добилась взыскания с АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» более 3,7 млн рублей.

Ранее в 2014, 2015 годах по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли») и ч. 1 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»). На данный момент дела находятся в производстве.

Кроме того, АО «Газпромнефть-ННГ» привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов»). Назначен штраф в размере 250 тыс. рублей.

Добавим, что природоохранная прокуратура ЯНАО неоднократно обращала внимание на основную проблему разливов нефти — изношенность оборудования и трубопроводов, которые работают со времен СССР. Ветхость структуры регулярно становится причиной прорывов как магистральных нефтепроводов, так и внутрипромысловых сооружений. Но их реконсрукцией, модернизацией нефтегазопромысловые гиганты не занимаются, потому что штрафы — мизер по сравнению с прибылью.