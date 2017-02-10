В столице Таиланда изъяли более 2 млн таблеток метамфетамина

Бангкок, , 17:48 — REGNUM Полиция Таиланда изъяла более 2 млн таблеток метамфетамина в Бангкоке, столице страны, сообщает 10 февраля Bangkok Post.

Сотрудники полиции провели спецоперацию в столичном районе Нонг Чок. В результате рейда изъято 2 млн 600 тыс. таблеток метамфетамина, семь килограммов кристаллического метамфетамина, пять килограммов кетамина и 34 тыс. таблеток экстази. 24-летний подозреваемый задержан полицией.

Напомним, в труднодоступных горных районах Таиланда находится часть предприятий так называемого «Золотого треугольника», который расположен на территории трех государств, включая Мьянму и Лаос.

Начиная с середины XX века «Золотой треугольник» являлся местом производства опиума, однако в последнее время он превратился в очаг по производству метамфетамина.

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