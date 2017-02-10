В Самарской области половина всех преступлений совершена в сфере экономики

Самара, , 17:42 — REGNUM Неплохая работа, так охарактеризовал работу своего ведомства по итогам 2016 года руководитель СУ СКР по Самарской области Валерий Самодайкин, сообщает ИА REGNUM.

10 февраля на коллегии в областном СУ СКР Валерий Самодайкин озвучил следующую статистику. В регионе было зарегистрировано 44 102 преступления, из которых 6072 (13,8%) — против личности, 25 585 — в сфере экономики (58%), 7442 — против общественной безопасности и общественного порядка (16,9%), 5003 преступления против государственной власти (11,3%).

Удельный вес преступлений прошлых лет в общей массе расследованных возрос на 8,1% и составил 4% против 3,7% в 2015 году. 46,7% раскрытых преступлений прошлых лет составляют тяжкие и особо тяжкие преступления.,

В следственные подразделения Следственного управления в 2016 году поступило 1364 сообщения о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (АППГ — 1194), по результатам их рассмотрения принято 1348 процессуальных решений, из которых (без учета повторных) о возбуждении уголовного дела — 277 (АППГ — 209), об отказе в возбуждении уголовного дела — 959 (АППГ — 907).

В 2016 году Следственным управлением зарегистрировано 220 сообщений о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, что на 19,6% больше АППГ. По результатам их рассмотрения возбуждено 114 уголовных дел (АППГ — 100).

«Назрела явная необходимость сконцентрировать усилия на противодействии экономическим преступлениям», — заявил Валерий Самодайкин. В 2016 году в сравнении с 2015 годом отмечен рост на 7,5% поступивших в следственные подразделения Следственного управления сообщений о преступлениях экономической направленности. Всего поступило 1611 сообщений против 1498 в 2015 году.

В производстве следователей находилось 100 уголовных дел о налоговых преступлениях, что больше на 47%, чем в 2015 году (68). Число направленных прокурору уголовных дел в сравнении с аналогичным показателем прошлого года возросло на 137,5% и составило 19 дел против 8 в АППГ. В суд с обвинительным заключением для рассмотрения по существу направлено 18 уголовных дел (АППГ — 6).

В 2016 году для проведения доследственных проверок поступило 456 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, что на 13,9% меньше, чем в 2015 году (530). По результатам их рассмотрения принято 457 процессуальных решений, в том числео возбуждении уголовного дела — 315 или 68,9% от общего числа принятых решений, об отказе в возбуждении уголовного дела — 121 или 26,4% .

Наибольшее количество уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности (более 20) в текущем периоде возбуждено в СО по Автозаводскому району города Тольятти — 42, Советском МСО — 28, Красноярском МСО — 24, СО по городу Новокуйбышевск — 24, СО по Красноглинскому району города Самары — 23, Ленинском МСО — 21. В 2016 году в производстве следователей Следственного управления находилось 353 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности или 9,1% от общего числа дел, находившихся в производстве (АППГ — 9,9%).

Так, в 2016 году возбуждено 2 уголовных дела в отношении следователей МВД, 9 дел в отношении адвокатов, 4 уголовных дела в отношении членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, 12 дел в отношении должностных лиц органов местного самоуправления, в том числе 7 глав муниципальных образований и 5 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главы СУ СКР по Самарской области Валерия Самодайкина, в 2016 году в регионе возбуждено 69 уголовных дел по фактам получения и 98 дел — по фактам дачи взяток. В 2016-м было расследовано 41 преступление коррупционной направленности в отношении 12 служащих органов местного самоуправления, в совершении 27 преступлений обвинялись 15 сотрудников регионального Минздрава. 11 служащих государственных, муниципальных учреждений и предприятий привлекались за совершение 15 преступлений. В коррупции оказались замешаны и сотрудники правоохранительных органов. В отношении 17 сотрудников полиции расследовано 27 преступлений. Под следствие также попали 10 служащих органов Минюста и трое сотрудников МЧС.

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