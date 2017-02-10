Донские следователи ищут семью, чей малыш в ползунках гулял по морозу

Ростов-на-Дону, , 17:34 — REGNUM

Негодование и возмущение ростовчан вызвала появившаяся на просторах всемирной паутины информация о гуляющем в одних ползунках по морозу малыше. Полуторагодовалый кроха был найден в частном секторе на улице Таганрогской накануне, сообщают интернет-издания 10 февраля, ссылаясь на очевидцев.

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Спасти малыша от переохлаждения удалось благодаря очевидцам, который вызвали бригаду медиков. Мальчик переохладился и получил обморожение рук и ног. Ребёнок находится в детском отделении городской больницы №20.

ИА REGNUM в региональном управлении СКР проинформировали, что следователи изучают опубликованную информацию и ищут семью. По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям родителей.

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