В Австралии обнаружили контрабанду наркотиков на сумму $186 млн

Наркотики были спрятаны в горнодобывающем оборудовании

Мельбурн, Австралия, , 17:28 — REGNUM В австралийском штате Виктория в контейнере, прибывшим из Южной Африки, обнаружили контрабандную партию наркотиков на сумму $186 млн, сообщает 10 февраля Australian Associated Press.

Согласно данным полиции Мельбурна, в контейнере из Южной Африки, который прибыл в Австралию в декабре прошлого года, обнаружили 254 килограмма колумбийского кокаина и 104 килограмма метамфетамина китайского производства. Наркотики были спрятаны в горнодобывающем оборудовании.

Сотрудники таможенной службы штата Виктории применили рентгеновское оборудование для обследования контейнера в рамках плановой проверки.

Напомним, с ноября прошлого года в Австралии изъяли более четырех тонн наркотиков, включая три тонны кокаина, 840 килограммов метамфетамина и 300 килограммов псевдоэфедрина. Общая стоимость изъятых наркотиков составила около $500 млн.

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