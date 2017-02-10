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В Екатеринбурге дело обманутых пайщиков «Бухты Квинс» передадут в СКР

Происшествия
В следственный комитет они поступят на следующей неделе

Екатеринбург, 10 февраля 2017, 17:17 — REGNUM  В Екатеринбурге уголовное дело о хищении денежных средств у пайщиков кооператива «Бухта Квинс» будет передано для дальнейшего расследования в региональное Следственное управление СКР. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова корреспонденту ИА REGNUM.

«Материалы уже готовятся к передаче. В следственный комитет они поступят на следующей неделе», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело о мошенничестве совершённом группой лиц по предварительному сговору было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области в ноябре 2015 года. Речь идёт о хищении денежных средств у пайщиков строительного кооператива «Бухта Квинс». В 2008 году 65 человек вложили в строительство 150 миллионов рублей. В 2012-м дома планировалось сдать, но этого так и не случилось. Тогда обманутые граждане стали обращаться в правоохранительные органы с требованием вмешаться в ситуацию. В итоге им удалось добиться возбуждения уголовного дела, которое долгое время оставалось бесфигурантым.

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А в конце 2016 года стало известно о том, что правоохранительные органы задержали бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, а затем и руководителя екатеринбургского Театра эстрады, известного уральского барда Александра Новикова — им были предъявлены обвинения. На данный момент подследственные находятся под подпиской о невыезде.

Отметим, что сам Александр Новиков неоднократно заявлял, что не считает себя виновным и является таким же участником кооператива.

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