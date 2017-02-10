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Во Владимирской области двое мужчин отравились угарным газом

Происшествия
Следствие считает, что виноватыми могут быть должностные лица

Владимир, 10 февраля 2017, 16:35 — REGNUM  Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин от отравления угарным газом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, на газовом оборудовании, которое стояло в квартире погибших, не сработала система защиты. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Мужчины в возрасте 51 года и 28 лет умерли 10 января 2017 года. Они жили в квартире, которая была оборудована газовой колонкой.

«Исходя из зафиксированной обстановки, на газовом оборудовании не сработала защита, что может свидетельствовать о его неисправности, также отмечено нарушение работы вентиляции и газоотведения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2016 года в городе Гороховец Владимирской области двое местных жителей погибли, также отравившись угарным газом. Позже следователи выяснили, что в квартире вентиляционный канал, установленный на кухне, был закрыт декоративной решеткой, забит пылью и мусором, а окно на кухне находилось в плотно закрытом состоянии.

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